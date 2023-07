Sergio Canales deixa Betis e ruma ao Monterrey

Os mexicanos do Monterrey oficializaram esta segunda-feira, através das redes sociais, a contratação do espanhol Sergio Canales. O médio, de 32 anos, vai ter a primeira experiência fora de Espanha.Sergio Canales esteve as últimas 5 épocas ao serviço do Betis, onde realizou mais de 200 jogos e fez 39 golos. O internacional espanhol conta ainda com passagens pela Real Sociedad, Valencia e Real Madrid.Na última época, Sergio Canales ganhou a Liga das Nações pela seleção espanhola.