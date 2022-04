William Carvalho dribla defesa e guarda-redes e faz um dos melhores golos da carreira

Juanmi foi a principal figura do Betis na vitória () do Betis sobre o Osasuna, apontando dois golos e duas assistências, mas o português William Carvalho também arranjou um 'tempinho' para brilhar. Aos 81 minutos, o médio-defensivo dos verdiblancos mostrava-se em zonas adiantadas do terreno quando recebeu um passe de Juanmi e, sozinho, inventou um golo. Primeiro, driblou o defesa-central com apenas um toque e depois deixou o guarda-redes do Osasuna pregado ao chão com um belo jogo de pés. Que golaço!