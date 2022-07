William vai para estágio do Betis mas Lyon está à espreita

William Carvalho está desde ontem em Inglaterra integrado na comitiva do Betis, que ali vai estagiar. No entanto, segundo o ‘L’Équipe’, o destino do médio português pode sofrer uma alteração já amanhã, dia em que o Lyon pretende reunir-se com o Betis, tendo em vista a transferência de Houssem Aouar para o clube da Andaluzia. Ora, é aqui que deve entrar em campo o português, cujo passe pode servir para suavizar a quantia (15 milhões de euros) que o clube francês exige pelo médio gaulês, objetivo prioritário do Betis.

O Lyon aceita que William Carvalho entre no negócio, mas o problema é o elevado salário que o médio português exige, sensivelmente 3,5 milhões de euros limpos por ano. Por outro lado, o Galatasaray parece não ter ainda atirado a toalha ao chão depois de ter visto rejeitada a oferta (4 milhões de euros, mais um milhão por objetivos) apresentada pelo luso.

A situação está tão volátil que a imprensa espanhola noticiou que William Carvalho não estaria presente no estágio. Porquê? Porque não tinha sido avistado no autocarro que conduziu a comitiva ao aeroporto de San Pablo. O rumor terminou pouco depois: o português tinha-se atrasado e rumara sozinho à aerogare.