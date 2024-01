Cádiz despede treinador Sergio González após 17 jogos sem vencer

O treinador Sergio González deixou este sábado o comando técnico do Cádiz, após a derrota por 1-0 no terreno do Alavés, no 17.º jogo seguido sem vencer na Liga espanhola.

Após 21 jogos, o Cádiz soma 15 pontos e ocupa o 18.º e antepenúltimo lugar da La Liga, apenas à frente de Granada e Almeria, que contam 11 e seis pontos, respetivamente, mas com menos um encontro disputado.

A última vitória do Cádiz para o campeonato remonta a 1 de setembro, na quarta jornada, quando bateu o Villarreal, por 3-1.

Sergio González, de 47 anos, chegou a Cádiz a meio da época 2021/22, sucedendo a Álvaro Cervera, assegurando a manutenção do emblema da Andaluzia nas últimas duas temporadas.