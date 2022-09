Cádiz esclarece situação de adepto que sofreu paragem cardíaca no jogo com o Barcelona

Perto do final do encontro entre Cádiz e Barcelona, um adepto sentiu-se mal nas bancadas e pregou um enorme susto a todos os presentes, sendo que o jogo esteve mesmo interrompido durante mais de meia hora. O apoiante da equipa da casa seguiu para o hospital e a partida foi, mais tarde, reatada.O Cádiz esclareceu agora a situação num comunicado, publicado no site oficial, onde esclareceu que o adepto se encontra a recuperar no hospital e revelou ainda que houve um operador de câmara a desmaiar, mas a situação ficou resolvida rapidamente."Quando se jogava o minuto 81, o jogo contra o Barcelona foi interrompido devido a um alerta vindo das bancadas da zona sul. O protocolo estabelecido com a Cruz Vermelha foi rapidamente posto em prática, assistindo um homem em paragem cardíaca.Uma das equipas médicas com desfibrilador deslocou-se para as bancadas, iniciando as tarefas de reanimação. Ao mesmo tempo, o Barcelona ofereceu um segundo desfibrilador caso fosse necessário, sendo transferido para essa zona pelos próprios jogadores.A ressuscitação foi positiva após alguns minutos e o adepto foi transferido para a UCI do Hospital Puerta del Mar, onde permanece internado.Além disso, um dos operadores de câmara da Tribuna sofreu um desmaio que também foi rapidamente atendido pela equipa médica do estádio, sem maiores consequências.O clube quer agradecer o comportamento exemplar dos adeptos do Fundo Sul nesta situação, bem como aos membros da segurança e da Cruz Vermelha pela sua pronta atuação para que este incidente tivesse um final feliz."