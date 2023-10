«Isto é o que te acontece por te meteres com a mulher dos outros»: Jogador do Cádiz arrisca prisão após agressão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Darwin Machís, extremo venezuelano do Cádiz, está na mira da justiça espanhola por ter alegadamente espancado o atual companheiro da sua ex-namorada nas imediações de um restaurante em Granada. Tudo terá acontecido durante o período em que o futebolista, atualmente com 30 anos, ainda representava a formação de Granada, onde esteve durante três temporadas consecutivas, de 2019 a 2022.

De acordo com a imprensa espanhola, o Ministério Público pede 18 meses (um ano e meio) de prisão para o jogador que esta temporada se encontra no Cádiz por empréstimo do Valladolid.

Darwin Machís será presente a juiz esta quarta-feira, dia 4 de outubro, em Granada, juntamente com três amigos, todos de nacionalidade colombiana, que terão auxiliado o extremo venezuelano na suposta agressão ao companheiro da ex-namorada. Na tentativa de socorrer a vítima, um dos empregados do restaurante onde tudo terá acontecido também acabou por sair com ferimentos.

"Isto é o que te acontece por te meteres com a mulher dos outros, filho da puta", terá dito Darwin Machís à vítima no momento da agressão, segundo avança o 'El Español'.

Quem não está satisfeito com este pedido feito pelo Ministério Público espanhol é a defesa da vítima, que pede não 18 meses mas sim cinco anos de prisão para os arguidos.