O momento em que o guarda-redes do Cádiz correu com o desfibrilador para o entregar nas bancadas

O Jogo está interrompido para assistência a um adepto na bancada Grande atitude do guarda-redes Ledesma ??



@LaLiga | @Cadiz_CF 0 x 2 @FCBarcelona#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/SsuNuwfaOy — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 10, 2022

Jeremias Ledesma teve uma grande atitude quando correu com o desfibrilador para o entregar nas bancadas, após um adepto se ter sentido mal já no final do jogo com o Barcelona Perante esta situação, os jogadores das duas equipas recolherem aos balneários até que tudo ficar resolvido.