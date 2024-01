Oficial: Mauricio Pellegrino é o novo treinador do Cádiz

O argentino Mauricio Pellegrino é o novo treinador do Cádiz, ocupando o lugar deixado vago pela saída de Sergio González, anunciou esta quarta-feira o clube da Andaluzia, antepenúltimo classificado na Liga espanhola de futebol.

Pellegrino, de 52 anos, vai encontrar o Cádiz no 18.º lugar do campeonato, em zona de despromoção ao segundo escalão, após a realização de 21 jornadas, no regresso ao futebol espanhol, no qual já orientou o Valência, o Alavés e o Leganés.

O argentino substitui Sergio González, que foi demitido no sábado, após uma série de 19 jogos seguidos sem ganhar (em todas as competições), que dura há quase cinco meses e culminou na sexta-feira com a derrota no estádio do Alavés, por 1-0.

