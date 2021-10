Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Benito entre a LaLiga e as redes sociais: o jogador do Cádiz que dá cartas no TikTok e no Youtube Espanhol fez a sua estreia profissional frente ao Valencia, mas já é há muito conhecido no mundo da Internet





• Foto: Getty Images