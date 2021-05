Saponjic 'obriga' Cádiz a colocá-lo em jogo nas jornadas finais da Liga

Quando em janeiro cedeu Ivan Saponjic ao Cádiz, o At. Madrid esperava que o avançado sérvio tivesse minutos de jogo de forma a ajudar à sua evolução, mas também se 'defendeu' para a possibilidade de tal não suceder e o ex-Benfica acabasse por ficar colocado de parte. Para tal, segundo o 'AS', foi colocada no contrato de empréstimo uma cláusula que obrigaria o clube recetor (o Cádiz) a pagar um milhão de euros aos colchoneros caso o avançado sérvio não cumprisse 45 minutos em pelo menos cinco partidas.





Até há poucas semanas, Saponjic tinha apenas dois jogos com esses minutos disputados (precisamente 45 minutos diante de Real Madrid e Ath. Bilbao), mas a situação mudou recentemente, assim que o Cádiz garantiu a permanência, com o técnico Álvaro Cervera a dar-lhe em jogos consecutivos mais tempo do que o normal.A situação chamou a atenção da imprensa espanhola, que de imediato tentou saber o porquê desta mudança de postura do técnico, especialmente porque o sérvio irá sair no final da época. A resposta de Cervera deu ainda mais força ao mistério: "Tem a sua razão, mas não posso explicar". Ora, a explicação surgiu esta quinta-feira, por parte do 'AS', que deu conta da existência da tal cláusula, a qual o Cádiz tem agora dois jogos para evitar. Para tal só tem de dar 45 minutos ao avançado num dos encontros que restam, diante do Elche e Levante...