Sobrino marcou golo polémico ao At. Madrid: «Não sei se foi com a mão ou não»

Ruben Sobrino marcou o golo que deu a vitória ao Cádiz frente ao At. Madrid aos 90+9' (3-2) , um tento que o próprio admitiu como... polémico."É uma jogada tão rápida que não me dou conta de se é mão ou não. Necessitávamos dos 3 pontos", afirmou o jogador no final do encontro.E prosseguiu: "Vivemos um bom mês e precisávamos dos 3 pontos. Um empate seria injusto".Recorde-se que João Félix entrou aos 60 minutos de um jogo que na altura já estava favorável para o Cádiz, que vencia por 1-0. A equipa da casa ainda dilatou a vantagem, mas o internacional português fez uma 'assistência' para o autogolo de Luis Hernández e empatou pouco depois. O empate parecia ser o resultado final até que um golo - algo polémico - aos 90'+9 deu a vitória ao Cádiz que sobe ao 18.º lugar, com 10 pontos, enquanto o Atlético Madrid é 3.º, com 23, mas pode perder o posto até ao final da jornada.