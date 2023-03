VAR provoca confusão em Espanha e Cádiz quer suspensão da Liga

Estalou a polémica em Espanha. E tudo por causa de uma má decisão do VAR no jogo entre Cádiz e Elche, disputado há mais de um mês, onde a formação visitante viu um golo ilegal (por fora de jogo) ser validado. Agora, e depois de ter visto um primeiro pedido ao Comité de Competição ser recusado, o Cádiz foi mais longe e pediu ao Tribunal Administrativo de Desporto (TAD) a suspensão temporal da Liga espanhola até que o assunto seja esclarecido.Em causa está o golo que valeu o empate ao Elche, apontado por Ezequiel Ponce, que foi validado apesar de no decurso da jogada ter havido um fora de jogo. Inicialmente, o Cádiz solicitou ao Comité de Competição o reatamento do jogo aos 81 minutos (o momento em que esse golo foi obtido) e, claro, com o marcador a si favorável em 1-0. Este organismo declarou não ter competência para tomar tal decisão e o clube do sul de Espanha avançou agora para uma medida mais radical, com o pedido de suspensão provisória do campeonato do país vizinho.