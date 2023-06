Carlos Carvalhal não vai continuar no Celta de Vigo, segundo apurou. Apesar de ter garantido a continuidade na LaLiga, o treinador português vai abandonar o clube, depois de as partes terem chegado a acordo para uma rescisão amigável.Carvalhal e o Celta tinham posições divergentes relativamente à próxima época. Domingo o treinador tinha dito, depois da vitória sobre o Barcelona, que queria garantias relativamente ao futuro para conseguir outros objetivos que não a permanência, mas o clube não acompanhou as pretensões do técnico.