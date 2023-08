Celta de Vigo rescinde com Santi Mina após avançado ser condenado por abuso sexual

Comunicado oficial: Santi Mina — RC Celta (@RCCelta) August 4, 2023

O Celta de Vigo anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que rescindiu contrato com Santi Mina, depois de o avançado espanhol que viu recentemente confirmada a pena de quatro anos de prisão, por ter abusado sexualmente de uma mulher em 2017."Depois de analisar minuciosamente as distintas alternativas jurídicas disponíveis, como anunciámos no dia 19 depois da decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Andaluzia, o Celta de Vigo tomou hoje a firme decisão de rescindir unilateralmente o contrato de trabalho com o jogador Santi Mina. Esta decisão, que conta com o firme apoio da La Liga, confirma sem margem para dúvidas a posição inicial do clube, já que, desde o primeiro dia, a entidade sublinhou que os valores do RC Celta estão acima de tudo e que o clube os defenderia até às últimas consequências, incluíndo as repercussões que podia ter no planeamente desportivo", pode ler-se no referido comunicado, no qual o Celta diz ainda ser "um clube centenário nascido de um acto de generosidade exemplar e ao longo da sua história tem demonstrado o seu compromisso inabalável com a sociedade e a defesa de valores que já marcam o clube em inúmeras ocasiões".A violação, recorde-se, terá acontecido em julho de 2017, numa carrinha que estava estacionada perto de uma discoteca em Mójacar, Almería, na qual viajavam e pernoitavam Santi Mina e também futebolista David Goldar, que foi absolvido do caso. Mina, de 27 anos, tinha mais um ano de contrato com o emblema espanhol.