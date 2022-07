Celta obrigado a reintegrar condenado por abuso sexual nos treinos: Santi Mina está de volta

O Celta de Vigo emitiu esta segunda-feira um comunicado a explicar que vai ser obrigado a integrar Santi Mina nos treinos da equipa. O jogador - que está desde o início de abril a treinar à parte - foi condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual, um caso que remonta a 2017, quando representava o Valencia. Mas como a sentença não transitou em julgado, e ainda é passível de recurso para uma instância superior, o jogador exigiu nos tribunais a sua reintegração nos trabalhos."O Celta recebeu nas últimas horas uma comunicação oficial relacionada com a situação do jogador Santiago Mina Lorenzo. Ele exige a incorporação imediata nos treinos da equipa, pelo que neste caso o clube vê-se obrigado a assumir a presença do jogador a partir de agora nas sessões de preparação, dentro dos horários estipulados, com os seus companheiros", explica o clube em comunicado.A formação galega avisa, no entanto, que pode pedir uma indemnização no dia em que a sentença se torne definitiva. "O Celta reserva o seu direito de reclamar, se a sentença se tornar definitiva, todos os danos e prejuízos causados pelo comportamento do jogador, tanto em termos económicos como de imagem, respeitando o direito do jogador ao recurso."O Celta lembra que Santi Mina "dada a situação judicial que provocou e que prejudica a imagem do clube, recusou uma oferta para jogar noutra liga".E deixa uma garantia: "O clube nunca se deixará pressionar por nenhum trabalhador que procure os seus interesses particulares", mostrando "surpresa com esta atitude do jogador, que pretende causar danos ao Celta."