Justiça espanhola confirma pena de quatro anos a Santi Mina por abuso sexual

O Tribunal Superior de Justiça da Andaluzia confirmou a pena de quatro anos de prisão aplicada a Santi Mina pelo tribunal de Almería, por o jogador do Celta de Vigo, de 27 anos, abusar sexualmente de uma mulher em 2017. No entanto, no recurso o avançado viu o valor da indemnização a pagar à vítima passar de 50 para 25 mil euros.O amigo e também futebolista David Goldar, que presenciou o sucedido, foi novamente absolvido. Era ele quem mantinha relações sexuais com a mulher quando se deu o 'ataque' por parte de Mina.A sentença aceita os factos que foram dados como provados na primeira instância. A violação terá acontecido em julho de 2017, numa carrinha que estava estacionada perto de uma discoteca em Mójacar (em Almería), na qual viajavam o pernoitavam os dois acusados, com um grupo de amigos.Santi Mina, que tem mais um ano de contrato com o Celta de Vigo, apresentou-se ao trabalho no clube na semana passada.