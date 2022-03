Luís Campos perto de acordo com Celta de Vigo para exercer novas funções

Luís Campos está perto de selar acordo com o Celta de Vigo para se tornar consultor externo do clube espanhol, através da sua empresa - ao invés de diretor desportivo como aconteceu no Monaco e no Lille -, de acordo com a agência EFE.O papel do português passará por "contratar e vender jogadores, sem ter peso em outras áreas", segundo a Cadena Ser, que diz ainda que Campos deverá chegar a Espanha nas próximas horas para concluir as negociações.A confirmar-se será a segunda passagem de Luís Campos por território espanhol, já que fez parte da estrutura liderada por José Mourinho em 2012/13, quando o técnico português orientou o Real Madrid.