Miguel Cardoso seguro no Celta de Vigo

No próximo encontro, diante do Sevilha em casa, Miguel Cardoso estará no banco de suplentes e irá procurar conduzir a equipa a um regresso às vitórias, tendo pesado decisivamente na balança a postura do capitão do Celta, Hugo Mallo, que após a reviravolta consentida em Valladolid foi claro ao apontar as responsabilidades de terem sido desperdiçadas três lideranças no marcador nas últimas jornadas.

"Ele não joga, somos nós que não cumprimos com as indicações dele. Acreditamos no seu planeamento, mas depois não somos capazes de o colocar em prática no relvado. Passam as jornadas, não ganhamos e parece que não se passa nada. Tenho-o bastante claro, aqueles que não querem jogar, têm que sair. Quem não está preparado para suportar esta pressão não pode jogar", sublinhou o lateral-direito em defesa de Miguel Cardoso.





Miguel Cardoso está firme no comando técnico do Celta de Vigo. A informação é avançada pela imprensa galega desta segunda-feira, que garante que o presidente Carlos Mouriño confia plenamente no técnico de 46 anos e vai dar um sinal de reforço dessa convicção em conferência de imprensa agendada para esta tarde, enviando um sinal claro que a solução para a crise de resultados não passa pela chicotada psicológica.Apesar do momento insatisfatório da equipa, que não triunfa há seis encontros e venceu apenas duas em dez partidas sob o comando de Cardoso, o líder da formação celeste acredita no trabalho do treinador luso e, por essa razão, irá ratificar a crença que o levou a contratá-lo em primeira instância.