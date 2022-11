Oficial: Carlos Carvalhal é o novo treinador do Celta de Vigo

Comunicado oficial: , nuevo entrenador del #RCCelta hasta junio de 2024



@carloscarvalha2 — RC Celta (@RCCelta) November 2, 2022

O Celta de Vigo oficializou a contratação de Carlos Carvalhal. O contrato é válido até junho de 2024.O treinador português sucede ao argentino Eduardo Coudet, que abandonou o comando técnico do Celta Vigo esta quarta-feira depois de dois anos no clube galego.O Celta de Vigo ocupa o 16.º lugar da Liga espanhola, apenas um ponto acima da zona de despromoção.Na última jornada do campeonato, o Celta foi derrotado no campo do Almeria, por 3-1, e somou o quarto desaire nos últimos cinco encontros.