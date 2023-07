Rafa Benítez: «Benfica consegue fazer dois onzes para jogar na Champions»

Apesar da derrota diante do Benfica, por 2-0 , Rafa Benítez saiu satisfeito daquilo que viu do Celta de Vigo, especialmente tendo em conta a qualidade que atribui à formação encarnada."Temos de estar muito satisfeitos. Creio que jogar contra o Benfica, chegar até ao minuto 87, nas condições em que chegámos, fazendo muitas mudanças, contra uma equipa tão forte que consegue fazer dois onzes para jogar na Champions, creio que temos de estar muito satisfeitos. Quero felicitar todos os jogadores, todas as pessoas, porque foi um trabalho extraordinário", comentou o técnico espanhol, que pouco depois voltaria a insistir na qualidade dos encarnados."Estamos a falar de uma equipa que ganhou o campeonato português, que está sempre lá em cima. Vemos os jogadores que saem do banco, são de nível internacional. Estivemos bem, demos a cara e tivemos as nossas chances", finalizou.