Rafa Benítez fala de João Félix e Cancelo: treinador questiona controlo financeiro

Rafa Benítez, treinador do Celta de Vigo, abordou as contratações de João Félix e João Cancelo por parte do Barcelona, deixando no ar dúvidas sobre o controlo financeiro em Espanha."O Barcelona contratou dois jogadores à última da hora, bons jogadores, estou a falar como é feito o controlo financeiro, etc, etc. Obviamente que estas coisas chamam a atenção, mas não quero entrar por aí", explicou Benítez, cauteloso, antes da visita ao Barcelona, esta tarde."Falando estritamente ao nível futebolístico, o Barcelona é uma boa equipa, tem feito bons jogos e o próprio Xavi tem dito que estão no melhor momento, tem muitas lesões, mas tem alternativas. Será difícil, mas não impossível. Sabemos fazer as coisas bem, podemos complicar a vida a qualquer equipa. O que acontece é que há jogos em que mesmo jogando bem, não é suficiente. Neste jogo tens de jogar muito bem para ser suficiente. Temos isso claro e assumido. As equipas grandes têm sempre individualidades, mas além disso também têm um jogo coletivo que lhes permite jogar sobre as alas, procurar o 1x1, procurar jogar nas tuas costas. Têm muitas coisas. Têm ideias claras e têm muito dinheiro", acrescentou.