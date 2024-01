André Ferreira cedido pelo Granada ao Valladolid até final da época

O guarda-redes português André Ferreira foi cedido pelo Granada, da Liga espanhola de futebol, ao Valladolid, do segundo escalão, até ao final da temporada, informaram esta segunda-feira os dois clubes.

André Ferreira, de 27 anos, perdeu espaço na equipa andaluza, efetuando o último jogo em dezembro, na derrota caseira diante do Sevilha (3-0), com o clube a apostar no início de janeiro na contratação do argentino Augusto Batalla (ex-San Lorenzo).

O Granada, atual 19.º e penúltimo classificado em La Liga, cedeu André Ferreira num acordo em que o Valladolid tem opção de compra.

O guardião chegou ao Granada na última época, proveniente do Paços de Ferreira, depois de já ter representado, enquanto sénior, o Santa Clara, o Desportivo das Aves, e a equipa B do Benfica.