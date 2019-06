100 milhões mais jogadores: os detalhes da operação para o regresso de Neymar ao Barcelona

Neymar está cada vez mais perto de deixar o Paris Saint-Germain e regressar ao Barcelona. O Globo Esporte diz que "a negociação está bem encaminhada" e revela os detalhes de uma mega operação que poderá culminar com o brasileiro novamente em Camp Nou.O Barcelona está disposto a chegar aos 100 milhões de euros pela transferência e ainda a oferecer jogadores aos franceses para atenuar o facto de estes terem pago 222 milhões em 2017 pelo avançado.Umtiti, Dembélé e Rakitic são os nomes apontados pelo Globo Esporte como os mais prováveis de serem incluídos nas negociações. De resto, o trio tem sido apontado à saída do Barcelona, ainda que por motivos diferentes.Recorde-se que Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, já marcou posição ao dizer que " ninguém orbigou Neymar a assinar pelo PSG ". Por seu lado, o porta-voz do Barcelona não abriu o jogo sobre o eventual regresso, ainda que também não tenha descartado esse cenário