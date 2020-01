Valencia-Real Madrid em direto: 0-0 (1.ª parte)

3' - Com tantos médios em campo, o Real Madrid domina por completo a posse de bola. Casemiro procura o remate de longe, mas a bola sai ao lado da baliza de Domenech.



Início da partida



Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco e Modric; Jovic.



Onze do Valencia: Domenech; Wass, Garay, Gabriel e Gaya; Coquelin, Kondogbia, Parejo e Soler; Ferran Torres e Kevin Gameiro.



Siga em direto a primeira meia-final da Supertaça espanhola, entre o Valencia e o Real Madrid, que se vai disputar em formato final four (amanhã há confronto entre Atlético Madrid e Barcelona), na Arábia Saudita.