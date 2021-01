Almería, de José Gomes, goleia Alavés na Taça do Rei

O Almería, do segundo escalão, qualificou-se este sábado para os oitavos de final da Taça do Rei de futebol, ao golear em casa o Alavés, da liga espanhola, por 5-0.

A equipa treinada pelo português José Gomes colocou-se em vantagem por Umar Sadiq, aos oito minutos, antes de o Alavés, que estreava Abelardo no banco, ficar reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Tomas Pina, que agrediu o português Samu Costa, aos 35'.

Antes do intervalo, o Almería, que teve ainda João Carvalho no onze, chegou aos 3-0, por Ager Aketxe (45') e Sadiq (45'+1).

O argentino Rodrigo Battaglia, emprestado pelo Sporting, marcou na própria baliza aos 52 minutos, e Juan Villar fez o 5-0, aos 81', de penálti.

O Almería, atual terceiro classificado da 2.ª Liga espanhola, não chegava aos oitavos de final da Taça do Rei desde 2014/15, tendo como melhor prestação a presença nas meias-finais em 2010/11.

O primodivisionário Valladolid precisou do prolongamento para derrotar, por 4-1, o Pena Deportiva, equipa do terceiro escalão que chegou a estar em vantagem, com um tento de Andrada, aos 13 minutos.

Michel (62), de penálti, Roque Mesa (96', de penálti, e 112') e Oscar Plano (116') deram o triunfo ao Valladolid, que jogou desde os 101 minutos com mais um jogador.