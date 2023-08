Campeão em crise anima rivais

É na soalheira Almería que arranca amanhã um dos mais mediáticos campeonatos do Mundo. No sul de Espanha, a equipa da Andaluzia recebe o Rayo Vallecano, um jogo simbólico que marca o início da 93ª edição da La Liga.

Ainda que os candidatos sejam os do costume - Barcelona, Real Madrid e At. Madrid -, os catalães partem em vantagem, não só por terem varrido a concorrência na última época, como também pela aparente fragilidade do seu maior rival, o Real Madrid, que tarda em trazer um jogador à altura de Benzema, lenda merengue que partiu para a reforma dourada na Arábia Saudita. Aguarda-se pelo desfecho da novela Mbappé...