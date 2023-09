Tribunal do Desporto abre processo a Rubiales por infrações graves

O Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha abriu esta sexta-feira um processo disciplinar ao presidente da Federação Espanhola de Futebol por infrações graves na final do Campeonato Mundial feminino, quando Luis Rubiales beijou na boca a jogadora Jenni Hermoso.

A decisão do Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) surge na sequência de uma queixa do governo espanhol, através do Conselho Superior do Desporto, que denunciou o beijo de Luis Rubiales à futebolista Jenni Hermoso e o comportamento do presidente da federação na bancada do estádio de Sydney, quando tocou os próprios genitais para celebrar a vitória da seleção de Espanha na final do Campeonato do Mundo.

A decisão de hoje do TAD, citada pelos meios de comunicação social espanhóis, traduz-se na aceitação parcial da queixa apresentada pelo governo espanhol e inicia assim um procedimento para sancionar Luis Rubiales por duas infrações contra o decoro.

O governo espanhol pretendia ainda que o comportamento de Rubiales fosse considerado abuso de autoridade pelo TAD, o que não consta da decisão do tribunal, impedindo assim que o Conselho Superior do Desporto decrete a suspensão provisória de Rubiales da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O processo do TAD a Rubiales por infrações graves pode levar à suspensão do presidente da federação durante um período de entre um mês e dois anos, segundo os meios de comunicação social espanhóis.

Luis Rubiales já está suspenso pela FIFA, de forma provisória, durante 90 dias, por causa dos acontecimentos em Sydney, durante o jogo e nas celebrações da vitória espanhola.

Após os acontecimentos em Sydney, seguiram-se inúmeras críticas a Rubiales, tendo a jogadora Jenni Hermoso afirmado que não tinha consentido o beijo, ao contrário daquilo que garante o presidente da RFEF.

Rubiales disse na semana passada que não iria abandonar o cargo, o que provocou um novo pico de contestação e extremar das posições, com as jogadoras da seleção a anunciarem não estarem disponíveis para voltarem a representar Espanha, enquanto os atuais dirigentes da RFEF se mantiverem nos cargos.

No sábado, a FIFA anunciou a suspensão de Rubiales do cargo por 90 dias, e 11 membros da equipa técnica do selecionador, Jorge Vilda, apresentaram a demissão. Por seu lado, o técnico condenou o "comportamento impróprio" do presidente da RFEF.