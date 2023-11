Sevilha e Betis empatam dérbi

O Estádio Ramón Sánchez Pizjuán recebeu o 140.º dérbi entre o Sevilha e o Betis, acabando num empate (1-1) que não agrada a nenhuma das equipas. Sem o lesionado Rui Silva e com William e Guilherme Fernandes no banco, os visitantes estiveram a vencer, mas Rakitic respondeu ao golo de Ayoze Pérez para selar o quinto empate seguido da equipa da casa no campeonato. O ex-leão Bellerín, agora no Betis, chegou a festejar um golo logo aos 15', mas o lance acabou anulado pelo VAR.