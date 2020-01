É uma das histórias do dia no mercado de transferências, especialmente pelo seu cariz algo insólito. No espaço de poucas horas, com uma viagem de avião pelo meio, o avançado Cedric Bakambú passou de estar praticamente garantido no Barcelona para ter de voltar atrás e juntar-se ao Beijing Guoan, a equipa à qual está vinculado.





A história inusitada foi esta quinta-feira partilhada pelo 'L'Equipe' e confirmada pelo próprio jogador nas redes sociais, numa publicação recheada de ironia. "Hey @Transfermarkt mudem o meu histórico de transferências para 'quase no Barcelona', por favor. Independentemente do que aconteça, confiamos no processo. Obrigado a Deus por tudo. Vemo-nos noutra altura @AntoGriezmann", escreveu o dianteiro, de 28 anos, que entre 2015 e 2018 jogou no Villarreal.Mas, então, o que aconteceu? A história é simples e passou-se no espaço de pouco mais de 24 horas. Tudo começou na noite de quarta-feira, quando Eric Abidal contactou os empresários do jogador, procurando saber a possibilidade de uma transferência, que se faria por empréstimo com opção de compra. A hipótese chegou aos ouvidos do presidente do clube chinês, que rapidamente se mostrou aberto a permitir a saída por entender que se tratava de uma oportunidade de ouro para o avançado. O negócio tinha então pernas para avançar.Na altura integrado com a sua equipa na preparação para os próximos compromissos, Cedric chegou então a Seul, cidade sul-coreana a partir da qual voou para Hong Kong, de onde iria apanhar um outro voo rumo a Barcelona, onde planeava chegar ao final do dia. Tudo planeado ao pormenor... mas nem o melhor plano poderia prever o que sucederia na chegada a Hong Kong.Mal acaba de aterrar em Hong Kong, toca o telemóvel. Era Eric Abidal. E do outro lado não vinha a melhor novidade... Quatro horas depois de ter deixado tudo praticamente fechado, o Barcelona decidira desistir da contratação, deixando Cedric a meio caminho da viagem até Espanha. De Hong Kong, visivelmente desanimado, o avançado voltaria a Seul, onde se juntaria aos seus colegas. Menos mal que a chamada aconteceu antes de apanhar o voo para Espanha...Apesar da natural insatisfação pela forma como tudo se processor, Cedric até levou a situação com boa disposição, conforme se pôde ver nas redes sociais. Aliás, o 'pedido' feito até foi aceite pelo Transfermarkt... "Um sonho tornado realidade", escreveu o dianteiro.