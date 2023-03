Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Barcelona-Valencia, 1-0: Raphinha dá mais conforto ao líder Golo do brasileiro foi suficiente para bater o Valencia, horas antes de novo deslize do Real





PROTAGONISTA. Raphinha decidiu em Camp Nou

• Foto: reuters