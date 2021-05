Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Granada-Real Madrid, 1-4: Zidane não atira a toalha Real vence com facilidade, ultrapassa Barça e está a dois pontos do Atlético





Miguel Gutiérrez serviu Modric para o primeiro golo da noite

• Foto: Reuters