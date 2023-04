Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Real Madrid-Celta, 2-0: Real impõe a lei do mais forte Celta de Carvalhal foi incapaz de travar merengues, que estão agora a oito pontos do líder Barça





• Foto: Reuters