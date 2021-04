A emocionante mensagem de despedida ao ex-jogador do Las Palmas que morreu aos 20 anos

O futebol espanhol está em luto com a morte súbita de Luis Ojeda Suarez, que representou os escalões de formação do UD Las Palmas. Tinha 20 anos.





Lola Ortiz, namorada de Luis Ojeda Suarez, despediu-se com uma emocionante mensagem nas redes sociais . "Tenho tantas saudades tuas, Luis. Não suporto a ideia de nunca mais te ver. Não sei como fazê-lo. Ontem escrevi-te uma carta e enviei-a para o céu, espero que tenha chegado a ti, escreveu a jovem, que ficou célebre no programa "Mujeres y Hombres y Viceversa"."Sei que muitos se perguntam o que aconteceu. Luis já não está connosco. Estou completamente devastada. Não sei como lidar com algo assim. 23 de abril foi o dia mais triste da minha vida. A pessoa que queria com toda a minha alma está agora fora daqui", acrescentou.O duro relato não se ficou: "Ontem estava à procura de uma farmácia de serviço e acontece que a que estava aberta é praticamente o teu nome. Não podia acreditar. Não sei se é um sinal, mas quero pensar que és o meu anjo da guarda e que vais tomar conta de mim".Para além da sua namorada, e das inúmeras mensagens de afecto nas redes sociais por parte dos fãs, o clube UD Las Palmas cumpriu um minuto de silêncio antes do jogo com o Espanyol.