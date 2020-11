A fantástica homenagem de Messi a Maradona: camisola 10 do Newell's Old Boy e a apontar para o céu

Lionel Messi marcou um golo na vitória do Barcelona sobre o Osasuna e aproveitou o momento para homenagear Diego Maradona, falecido na passada quarta-feira. Debaixo da camisola do Barcelona estava a do Newell's Old Boys, clube que ambos representaram como jogadores. Veja aqui o golo e a homenagem no vídeo da Eleven Sports.