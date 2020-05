A história que levou à detenção de Edwin Congo: cocaína em caixas de ananás e limão

O antigo futebolista Edwin Congo foi detido na terça-feira, no âmbito de uma operação contra uma rede de narcotráfico, tendo sido entretanto libertado. Já esta quarta-feira a polícia emitiu um comunicado explicando os detalhes da mega operação internacional desenvolvida em Espanha, Bulgária, Holanda e Colômbia.





Segundo as autoridades espanholas, esta mega operação terminou com a apreensão de 1.200 quilos de papelão prensado e mais de 1.000 litros de produtos químicos na Holanda. Após um ano de investigação, 18 pessoas foram detidas: nove em Espanha, quatro na Bulgária, três na Holanda e duas na Colômbia.A investigação começou depois das autoridades terem detetado atividades ilícitas de um indivíduo, apelidado de 'cirurgião' ou 'doctorcito', que anos antes já tinha sido detido por tráfico de drogas. Segundo a refere a 'Marca', o tal médico, que veio tratar um conhecido jogador de futebol, usou a sua clínica, entre outros lugares, para fazer negocios com terceiros relacionados à investigação.Depois de vários esforços, os agentes terão verificado a existência de uma organização, com sede em Espanha, que tentava introduzir cocaína em larga escala na Europa. Para tal, possuíam uma ampla rede de contatos, chegando até a representantes do clã 'Los Castañas' para fazer uso da logística desse grupo no sul da Espanha.A investigação terá permitido que os agentes identificassem os principais chefes da organização criminosa, que usavam um sofisticado sistema de ocultação para introduzir a droga na Europa: a cocaína era prensada em caixas de papelão, ficando oculta entre camadas de papel sobrepostas durante o processo de criação da própria caixa, e entrado assim como mercadoria legal exportada da Colômbia. Depois seria na Holanda e na Bulgária que se daria o processo de extração da cocaína.De acordo com a investigação das autoridades, cada caixa de papelão continha pequenas quantidades de droga - menos de 100 gramas - e eram enviadas da Colômbia para a Europa em contentores de transporte de ananás e limão.Edwin Congo, que chegou a jogar no V. Guimarães, alega inocência apesar de reconhecer ter ligações a pessoas envolvidas no caso.