A mensagem de esperança de Iniesta: «Juntos para construir o melhor clube do Mundo»

O Barcelona está em crise. E no dia em que os dirigentes do clube catalão se reunem para tomar decisões importantes sobre o futuro do clube, Andrés Iniesta quis deixar uma mensagem de esperança.





"Sempre juntos para construir o melhor clube do Mundo!", escreveu o médio espanhol nas redes sociais, publicando ainda duas fotos de Camp Nou.Depois da 'humilhação' da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique muitos vieram a público pedir mudanças drásticas no clube.Iniesta, atualmente a jogar no Vissel Kobe, do Japão, nada diz sobre o desaire na Champions mas faz questão de demonstrar que continua com o clube catalão.