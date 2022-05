A novela Mbappé ainda dura: La Liga acena com títulos europeus para responder aos franceses

A decisão de Kylian Mbappé em ficar no PSG e não transferir-se para o Real Madrid provocou várias reações e troca de acusações entre Javier Tebas, presidente de La Liga, e Nasser Al-Khelaifi, dono dos parisienses. Agora, surgiu mais um episódio após a conquista da Champions por parte do clube espanhol.A conta de La Liga no Linkedin partilhou a imagem dos títulos europeus no século 21 para mostrar que Espanha está muito acima de França. Esta é também uma resposta à primeira página do jornal L'Équipe após a decisão de Mbappé, quando escreveu França 2-0 Espanha - aludindo também à vitória do Lyon sobre o Barcelona na final da Liga dos Campeões feminina.