A 'Cadena SER' revelou parte da conversa entre Sergio Ramos e Florentino Pérez na reunião em que o capitão do Real Madrid manifestou o desejo de sair do clube e falou de uma oferta de um clube chinês. Segundo a rádio espanhola, a conversa até Cristiano Ronaldo 'meteu' ao barulho.Florentino Pérez: "Mas como é que queres sair a custo zero? Se saíres tenho de contratar um central e isso não será barato..."Sergio Ramos: "Também disseste que ias contratar um substituto para o Cristiano Ronaldo, não o fizeste e sobrou para nós..."Refira-se que o Real Madrid vai adotar com Sergio Ramos a mesma estratégia que levou a cabo com Cristiano Ronaldo: não travará uma eventual saída do central caso este deseje mesmo sair mas, para tal, o jogador terá que levar à direção uma proposta satisfatória para os cofres do clube. O que ainda não terá acontecido...