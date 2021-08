Abel Ruiz: «Fui apanhado de surpresa»

Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, integrou esta segunda-feira os trabalhos da seleção espanhola. A convocatória de Luis Enrique foi completamente inesperada, como confessou o artilheiro.





"Fui apanhado de surpresa. Estava a treinar quando me disseram e foi uma alegria enorme. Tenho de agradecer ao míster e à equipa técnica pela oportunidade. Agora, só tenho de desfrutar", salientou.Espanha inicia a preparação para os confrontos com a Suécia, esta quinta-feira, Geórgia (5 de setembro) e com o Kosovo no dia 8 de setembro e Abel Ruiz, de 21 anos, está ansioso por se estrear. Uma situação que apenas depende do selecionador espanhol que tem três encontros, em poucos dias, e pode lançar o avançado minhoto em qualquer um deles.