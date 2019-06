Abidal deixou o que parecia ser uma 'boca' a De Ligt... mas depois disse que foi 'hackeado'

Éric Abidal, secretário técnico do Barcelona, está envolvido numa polémica devido a uma publicação na sua conta de Instagram que foi entendida pelos adeptos como uma 'boca' a Matthijs de Ligt, jogador do Ajax que os catalães querem contratar.O holandês deu recentemente uma entrevista na qual colocava algumas dúvidas sobre se devia ingressar no Barcelona e na conta de Abidal surgiu uma citação de Johan Cruyff: "Quem duvidar sobre se deve jogar no Barcelona já não serve para nós". A imagem era ainda acompanhada pela legenda: "Obrigado Johan, tens razão".A publicação começou de imediato a gerar celeuma e acabou por ser apagada. A explicação surgiu noutra publicação de Abidal, na qual dizia que a conta foi 'hackeada'. No entanto, também esta publicação foi apagada pouco depois.Recorde-se que o Barcelona estava na linha da frente por De Ligt, mas o Paris Saint-Germain intrometeu-se na luta . Outro episódio curioso aconteceu na final da Liga das Nações, quando Cristiano Ronaldo convidou o jogador a assinar pela Juventus