«Achei o negócio João Félix arriscado mas dizem que vai ser um verdadeiro craque no futuro»

José Luis Martínez-Almeida, alcaide de Madrid, falou sobre a transferência de João Félix para o Atlético Madrid. Em entrevista ao jornal 'AS', Martínez-Almeida refere que considerou o negócio "arriscado"."Quero vê-lo a jogar. Disse ao Miguel Ángel Gil Marín [diretor desportivo do Atlético] que me parecia um negócio arriscado, mas ele afirmou-me que todos dizem que ele vai ser um verdadeiro craque no futuro. Espero que não cometam o mesmo erro que cometeram com Kun Aguëro quando apostaram logo nele e que ‘El Cholo’ [Diego Simeone, técnico do Atlético] tenha a bravura necessária para metê-lo a jogar de início", afirmou.Para o alcaide de Madrid, o emblema colchonero "está a contratar bem", sublinhando ainda a chegada de Héctor Herrera, antigo médio do FC Porto, a Madrid. "Falam-me muito bem de Lodi, Héctor Herrera também é um ótimo médio, assim como Marcos Llorente. Somos um grande clube da Europa e temos que demonstrá-lo", vincou.Adepto do Atlético Madrid desde muito pequeno, por influências da mãe, José Luis Martínez-Almeida não esquece os tempos dourados dos colchoneros.Quando questionado sobre quem seria, para si, o melhor jogador de todos os que viu atuar pelo Atléti, o Alcaide foi perentório: "Futre, claro. Foi o melhor de todos", vincou, revelando qual seria o jogador que queria ver no Atlético, caso fosse presidente do clube colchonero. "Hazard. Tem um talento descomunal".