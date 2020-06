Espanhóis falam em acordo entre Barcelona e Lautaro Martínez

O Barcelona e Lautaro Martínez, avançado do Inter Milão, terão chegado a acordo quanto ao contrato entre as pernas, segundo a imprensa italiana. O artilheiro, de 22 anos, terá aceitado um contrato por cinco temporadas e vai receber cerca de 12 milhões por ano, mais prémios por objetivos. Uma negociação que teve o aval da direção dos nerazzuri.





No entanto, a comunicação social transalpina ressalva que os clubes ainda não chegaram a um entendimento quanto aos valores da transferências e se esta vai envolver outros jogadores. Mas, a intenção do Barça em garantir rapidamente este reforço para a próxima época, de forma a bater a concorrência de Real Madrid e Manchester City, está a correr como o planeado.A conclusão da transferência está pendente de pormenores que têm a ver com o valor pedido pelo Inter Milão e pelo facto de o Barcelona querer incluir jogadores na negociação. Sem revelar qual atleta que os catalães terão incluído nas primeira abordagens - Nélson Semedo foi um dos nomes apontados - a imprensa italiana refere que chegaram aos 60 milhões de euros, mais esse tal jogador. No entanto, a equipa orientada por Antonio Conte pretende receber, no mínimo, 80 milhões em dinheiro.