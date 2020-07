Acordo entre Nice e Sevilha por Rony Lopes

Rony Lopes está mais perto de regressar ao futebol francês. Nice e Sevilha chegaram a um acordo verbal para o empréstimo do jogador português para a próxima temporada. Record sabe que a opção de compra é de 20 milhões de euros.





Na época passada, o Sevilha contratou Rony Lopes ao Monaco por 25 milhões de euros. O extremo foi utilizado em 15 jogos, num total de 682 minutos.A confirmar -se a mudança para o Nice, Rony Lopes vai reencontrar Patrick Vieira, treinador que o orientou nos sub-23 do Manchester City. Tal como Record noticiou, o treinador francês já falou com Rony Lopes sobre o projeto do Nice.