Adepto do Valencia infectado com o coronavírus

Um dos novos casos de coronavírus em Espanha envolve um adepto do Valencia. O resultado positivo foi confirmado esta quinta-feira pelas autoridades de saúde.





O adepto do Valencia viajou com a equipa para Milão tendo em vista o jogo com a Atalanta . A equipa italiana venceu por 4-1 e ficou com a porta dos quartos-de-final da Liga dos Campeões entreaberta. Aos 62’, os italianos já tinham o triunfo arrumado, perante um Valencia perdido em campo, sem fórmula para contrariar a estratégia de Gasperini (3x4x3), que deu liberdade aos alas para chegarem a zonas de finalização.Com este caso, já há 12 os infetados em Espanha com o coronavírus, sendo que dois já superaram a doença.