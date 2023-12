Adepto morre na bancada durante o Granada-Athletic Bilbao: jogo foi suspenso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um adepto morreu este domingo na bancada durante o Granada-Athletic Bilbao, referente à 16.ª jornada da Liga Espanhola. A situação ocorreu durante a primeira partida - com os bascos a vencer por 1-0 - quando o referido adepto se sentiu mal, tendo sofrido uma paragem cardiorrespiratória. Apercebendo-se de que algo de errado se passava nas bancadas, o guarda-redes Unai Simon, dos visitantes, avisou o árbitro, que por sua vez interrompeu a partida.Segundo a 'Marca', dois espectadores presentes que eram médicos ajudaram de pronto nas tentativas de reanimação mas, após vários minutos, as mesmas foram infrutíferas e o tal adepto acabou mesmo por falecer.Dado o sucedido, as duas equipas decidiram não regressar a jogo, tornando definitiva a suspensão da partida.