Adeptos argentinos 'pedem' Barcelona-Real Madrid na Bombonera

A tensão na Catalunha está a colocar em risco a realização do clássico Barcelona-Real Madrid - agendado para o próximo dia 26 em Camp Nou - e já levou a La Liga a pedir à Federação Espanhola de Futebol uma troca da ordem dos jogos, sugerindo que o duelo da 10.ª jornada se dispute no Bernabéu. O Barcelona recusa-se a alterar o encontro para o estádio do adversário e o impasse mantém-se.





Nas últimas horas, foram muitos os adeptos argentinos que propuseram, através das redes sociais e em jeito de brincadeira, que o clássico se dispute... na Argentina, nomeadamente no La Bombonera, casa do Boca Juniors.

Depois de o Bernabéu ter sido palco da final da Taça Libertadores na época passada, entre River Plate e Boca Juniors, os argentinos apresentam uma solução que garanta a realização daquele que é considerado por muitos como o maior clássico do futebol mundial.



"Se mudaram o clássico argentino para Espanha, também podem mudar o clássico espanhol para a Argentina", escreveu um adepto no Twitter, enquanto outro sugeriu que vão "preparando a Bombonera".

Após as primeiras mensagens no outro lado do Atlântico, também os espanhóis brincaram com a hipótese de Barcelona-Real Madrid se realizar em Buenos Aires e pedem agora uma uma "troca de favores".

Si movieron un clásico argentino a España podrían mover un clásico español a Argentina, el monumental o la bombonera como sede porque se puede garantizar el espectáculo. ¿Si se plantea eso estarían de acuerdo a aceptar como si tuvo que hacerlo el club argentino? ¡Circunstancias! — •???????N• (@miamosan) October 16, 2019















Bueno, pues si no se puede jugar el clásico en Barcelona nos vamos a Buenos Aires que nos deben una... Al Monumental o a la Bombonera. — ¡Hala Madrid! (@MadridCFyB) October 16, 2019