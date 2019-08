Adeptos do Real Madrid torcem o nariz à contratação de Neymar

O futuro de Neymar ainda é uma incógnita, apesar do contrato com o PSG, que não está disposto a vender o internacional brasileiro ao desbarato, depois de ter pago 220 milhões de euros em 2017. Esta semana, a imprensa espanhola avançou com uma das mais surpreendentes propostas de mercado dos últimos tempos, referindo que o Real Madrid estaria disposto a oferecer Modric mais 120 milhões de euros em troca de Neymar. No entanto, os adeptos merengues não parecem muito convencidos.





Segundo um estudo elaborado pelo 'As', a maioria dos adeptos do Real Madrid não quer ver o internacional brasileiro, que brilhou no rival Barcelona, com a camisola merengue.A publicação perguntou se gostariam que o Real Madrid contratasse Neymar e 59,7 por cento dos 137.000 cibernautas que votaram responderam não, contra os 40,3% que votaram a favor da contratação do avançado brasileiro, de 27 anos.