Adeptos turcos loucos por João Félix

Bastou o português João Félix seguir a conta do Galatasaray no Instagram para os adeptos do clube turco perderem a cabeça. Entre pedidos para que o jogador assine contrato com o emblema e muitos elogios, os seguidores da formação de Istambul fizeram tanto ‘barulho’ que o presidente teve de vir a terreiro abordar a a situação.Dursun Ozbek esteve aos microfones do canal televisivo ‘A Spor’ e foi politicamente correto: "O facto do João Félix estar a seguir o Galatasaray nas redes sociais demonstra o quão importante é o nosso clube. Fiquei muito feliz".