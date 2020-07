Adeptos voltaram às bancadas em Espanha: jogo da quarta divisão marca momento histórico

Pela primeira vez desde que a pandemia atacou em força em Espanha, o futebol voltou a ter adeptos nas bancadas. Aconteceu esta manhã no duelo entre Marino e Tamaraceite, do playoff de subida à 2.ª Divisão B, com cerca de 300 fãs nas bancadas do modesto Municipal de La Frontera a seguir uma partida que terminou em vitória dos visitantes por 1-0, isto num estádio com lotação para 700 pessoas.





Mas mais importante do que o resultado, pelo menos no contexto global do desporto em Espanha, acabou mesmo por ser a novidade que se viu nas bancadas. Com quase todos a cumprir as medidas de segurança e higiene impostas pelas autoridades, e com a lotação limitada para menos de metade, a experiência acabou por ser um aparente sucesso. Todos os que entraram no estádio tiveram de ver a sua temperatural corporal testada, tinham de levar máscara e colocaram-se com o devido distanciamento social.Ainda assim, olhando à imagem acima é possível perceber-se que nem tudo o que estava no protocolo foi cumprido. Há pessoas sem máscara e a suposta distância de segurança não parece de todo estar a ser respeitada - deveria haver uma cadeira vazia entre cada pessoa -, com vários grupos de três e quatro adeptos juntos.A escolha de La Frontera, nas Canárias, para receber este primeiro jogo da nova normalidade não foi ao acaso. É que esta cidade com onze mil habitantes foi das menos afetadas pelo coronavírus, com apenas três casos confirmados e nenhuma morte. La Frontera foi, a par de La Gomera, La Graciosa e Formentera, uma das primeiras zonas espanholas a ter luz verde para levar o regresso à normalidade mais adiantante e, por agora, sem problemas.