Adrián López assina por uma época com o Osasuna

O ex-portista Adrián López foi esta terça-feira oficializado no Osasuna, clube que na próxima temporada vai disputar a 1.ª divisão no país vizinho.





O avançado espanhol de 31 anos, que terminou contrato com os dragões, chegou a custo zero e assinou por uma época, com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.Em Espanha Adrián López já tinha vestido as camisolas do Real Oviedo, Deportivo da Corunha, Alavés, Málaga, Atlético de Madrid e Villarreal.